Премьер Британии и глава Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины

В Лондоне и Брюсселе соглашаются, что нынешний этап переговоров по мирному плану США может стать определяющим для дальнейшей судьбы Украины и прекращения российской войны.

Урсула Урсулой фон дер Ляен и Кир Стармер

Урсула Урсулой фон дер Ляен и Кор Стармер / © Associated Press

В Британии и Европейской комиссии считают, что сейчас наступает решающий момент для будущего Украины, поскольку идет работа над мирным планом США, который потенциально может остановить российскую войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства по итогам разговора премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

В сообщении отмечается, что ключевой темой переговоров стала подготовка мирной инициативы с участием Соединенных Штатов.

«Премьер-министр сегодня разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Их дискуссия сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине», — говорится в заявлении.

Во время разговора обе стороны пришли к согласию, что нынешний период является решающим для дальнейшего будущего Украины.

Также отмечается, что Европа будет оставаться рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира.

Кроме этого Кир Стармер и Урсула фон дер Ляен обсудили прогресс в привлечении замороженных активов российского режима для поддержки Украины.

Также стороны коснулись мер помощи, которые были объявлены во время саммита Великобритания—ЕС в мае.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф в эти выходные встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами ведущих европейских стран.

Мы ранее информировали, что Урсула Фон дер Ляен призвала партнеров по коалиции желающих действовать срочно, отметив, что предложения Еврокомиссии по финансированию Украины уже находятся на столе.

