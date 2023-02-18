Премьер Британии инициировал расширение возможностей стандарта НАТО для Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны обеспечить гарантии безопасности до того, как она станет членом Альянса.

Об этом Сунак заявил во время Мюнхенской конференции безопасности.

Он подчеркнул, что договоры времен после холодной войны не сработали в ситуации с Украиной.

"Поэтому нам нужны новые рамки для долговременной безопасности. От Грузии до Молдовы РФ совершала нарушения за нарушениями в отношении стран, не охваченных коллективной безопасностью НАТО и ответ на это международного сообщества не был достаточно сильным", — заявил Сунак.

Он подчеркнул, что для вступления Украины в НАТО Североатлантический союз должен сделать больше для повышения долгосрочной безопасности Украины.

"Мы должны дать им расширенные возможности натовского стандарта, которые нужны им на будущее. И мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне в защите их страны. Украина нуждается и заслуживает гарантий такой поддержки", — подчеркнул Сунак.

Он отметил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе партнеры Украины должны собраться, чтобы начать выстраивать такие долгосрочные гарантии.

"Нашей целью должно быть создание в Вильнюсе новой хартии с целью защиты Украины от грядущей российской агрессии", — анонсировал британский премьер.

Он также подчеркнул, что для победы Украина нуждается в большем количестве артиллерии, бронированных машин и систем ПВО. Поэтому, по его словам, сейчас пора удвоить военную поддержку. В частности, по его словам, в ближайшие месяцы союзники поставят Украине большее оборудование, чем было поставлено за весь 2022 год.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что за последние 30 лет армии стран НАТО действительно очень ослабли. Как оказалось, техника, которую теоретически могли бы сразу отправить Украине, оказалась либо не готова к этому, либо не отремонтирована вообще.

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