Премьер Британии на встрече с Шольцем обсудили обеспечение для Украины сильной позиции на переговорах

Вторжение России в Украину подчеркнуло важность масштабирования и координации оборонного производства по всей Европе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о необходимости обеспечить Украине как можно более сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы достичь мира через силу.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Лидеры начали встречу с обсуждения прогресса, достигнутого между Великобританией и Германией за последние месяцы, в частности, подписание Trinity House Agreement в сфере обороны и Совместного плана действий по борьбе с нелегальной миграцией… Перейдя к ситуации в Украине, премьер-министр проинформировал о своем недавний визит и подчеркнул, что важно обеспечить ей как можно более сильную позицию в ближайшие месяцы, чтобы достичь мира через силу", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны согласились с позицией, что вторжение России в Украину "подчеркнуло важность масштабирования и координации оборонного производства по всей Европе".

Премьер Британии сообщил, что в Стратегическом оборонном обзоре страны будут учтены уроки, извлеченные из войны РФ против Украины, а также необходимость реагировать на российскую агрессию и ее деятельность в Европе.

Также стороны обсудили визит Стармера на заседание Совета ЕС и перезагрузку отношений между Великобританией и Европейским Союзом.

"Премьер-министр заявил, что он привержен укреплению отношений Великобритании с ЕС для большего роста и более тесных связей в сфере безопасности, которые, по его мнению, пойдут на пользу всем сторонам", — отмечается в прессрелизе.

Ранее сообщалось, что если мирный план советника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает лишь прекращение огня и выборы в Украине, то это провал.

Мы ранее информировали, что Маломуж объяснил, зачем Россия делает "вбросы" об окончании войны до 9 мая.

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