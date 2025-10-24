Премьер Британии назвал причину, почему война в Украине продолжается

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в Лондоне, что все западные страны едины в позиции по войне, а Владимир Путин — единственный человек, не дающий наступить мир в Украине.

Об этом пишет Sky News.

«Ваша безопасность — это наша безопасность», — обратился Стармер к президенту Зеленскому и украинскому народу, подчеркивая незыблемость поддержки.

Он заявил, что сегодняшняя коалиция едина не только вокруг Украины, но и «единственная с президентом США Дональдом Трампом в призыве к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров по нынешней линии столкновения». Кир Стармер опроверг любые предположения о желании Кремля к мирному диалогу. Он упомянул о готовности Киева к переговорам, о которой Владимир Зеленский говорил «месяцами».

«Путин — единственный человек, который не хочет остановить эту войну», — категорически заявил британский премьер, добавив, что российский лидер «продолжает медлить и тянуть время».

В подтверждение этих слов Стармер привел в качестве доказательства «абсурдные требования относительно украинской земли, которую он не мог и не захватил силой». Это демонстрирует полную несерьезность Кремля по любому справедливому урегулированию.

План действий на год: Давление, Активы, Оружие

Коалиция вышла с саммита с четким стратегическим планом, направленным на усиление давления на агрессора и укрепление обороны Украины:

Энергетическая блокада. Активные действия по полному выводу российской нефти и газа из мирового рынка. Стармер одобрительно отозвался о решительности США по введению санкций против крупных российских энергокомпаний, призывая других партнеров «поддерживать это давление». Замороженные активы. Продолжение работы над конфискацией суверенных российских активов с целью направления миллиардов долларов на финансирование оборонных нужд Украины. Усиление обороны. Приоритетное укрепление противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и критической энергетической инфраструктуры от российских ударов. Дальнобойное преимущество. Поддержка военного давления на Путина путем дальнейшего предоставления Украине дальнобойных средств поражения.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении ей дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.

Великобритания объявила о существенном расширении программы военной поддержки Украины. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Лондон передаст Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа продолжать наращивать военную поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию. Макрон пообещал Украине дальнобойные возможности, дроны и самолеты Mirage.