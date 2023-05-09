Премьер Британии отреагировал на циничное заявление Путина о "войне против России"

За незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину ответственен только президент-диктатор РФ Владимир Путин.

Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет The Telegraph.

К слову, так британский премьер отреагировал на заявление главы Кремля на параде в Москве о том, что Запад разжег войну.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны ", — подчеркнул Сунак.

По его словам, Лондон остается непоколебимым в поддержке народа Украины в этой агрессии: "Это то, что я и Соединенное Королевство будем продолжать делать".

Циническое заявление Путина на параде

Путин на параде в Москве 9 мая заявил о якобы развязанной против Российской Федерации войне. Мол, "целью противника" России есть ее развал. Диктатор обвинил Запад, что тот якобы "утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю".

"Западные элиты забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство", — подчеркнул хозяин Кремля.

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