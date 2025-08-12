Премьер Британии предостерег Трампа: Путину нельзя доверять

Дональд Трамп и Кор Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, спикер британского премьера сказал:

«Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину».

Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

«Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над „коалицией решительных“, потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а затем снова уйти», — отметил представитель.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут срочный разговор с президентом США.

Мы ранее информировали, что нидерландский аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Патрик Болдер заявил, что самым плохим сценарием встречи президента США и РФ Дональда Трампа и Путина для Украины будет заключение несправедливого соглашения.