Премьер Британии предупредил, при каких условиях Путин может нарушить мирное соглашение

Стармер добавил, что Путин "проходит проверку", а его сопротивление гарантиям безопасности "лишь укрепляет уверенность", что диктатор ее нарушит.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников усилить давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Стармер заявил, что его "не совсем удивило" очевидное отклонение Россией предложения о прекращении огня под руководством США. Поэтому британский премьер призвал союзников приложить больше усилий, чтобы давить на Москву и предложить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить ее от "чуть-чуть скрытых" амбиций Путина.

"Меня не совсем удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они достаточно четко дали это понять", – сказал британский премьер.

По мнению Стармера, на переговорах в Джидде был достигнут прогресс. Премьер Соединенного Королевства рассказал, что надеялся, что дальше "мяч будет переброшен на российскую площадку", где на Москву будут оказывать давление.

"Теперь это произошло. Это хорошо, потому что Россия является агрессором. Мы знаем, что Путин имеет едва замаскированные амбиции", — сказал он, напомнив, что Россия в прошлом не придерживалась заключенных соглашений и договоренностей.

"Это должен быть мир, в котором соглашение защищается, потому что у нас было соглашение раньше, и оно не было соблюдено, потому что Россия просто нарушила его", – напоминает британский премьер.

Стармер добавил, что Путин "проходит проверку", а его сопротивление гарантиям безопасности "лишь укрепляет уверенность" в том, что если соглашение не будет подкреплено гарантиями безопасности, он в конце концов его нарушит.

"Если вы не намерены нарушать соглашение, у вас не будет слишком много проблем с гарантиями. И мы знаем, что в прошлом он нарушал соглашение. Поэтому его реакция укрепляет мое глубокое убеждение, что если соглашение не будет защищено гарантиями безопасности, оно нарушит его со временем", – убежден британский премьер.

Напомним, что диктатор Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы".

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