Премьер Британии прилетел в Украину и начал встречу с Зеленским: первые кадры

После встречи Джонсон и Зеленский выйдут пообщаться со СМИ.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он уже начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом. Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", — говорится в сообщении.
Ожидается, что по завершении переговоров президент Украины и премьер-министр Великобритании проведут брифинг с журналистами.
Breaking: Prime Minister Boris Johnson был в Киеве впереди разговоров с Украиной President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022
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Напомним, 1 февраля в Украину одновременно приехали премьеры Британии и Польши. С какой целью и чего ждать от визита, читайте здесь.
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