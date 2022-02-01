Премьер Британии прилетел в Украину и начал встречу с Зеленским: первые кадры

Премьер Британии прилетел в Украину и начал встречу с Зеленским: первые кадры

После встречи Джонсон и Зеленский выйдут пообщаться со СМИ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он уже начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, находящегося в нашей стране с рабочим визитом. Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", — говорится в сообщении.

Ожидается, что по завершении переговоров президент Украины и премьер-министр Великобритании проведут брифинг с журналистами.