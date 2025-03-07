Премьер Британии сделал важное заявление по Украине: подробности

Великобритания призывает к активной поддержке Украины на пути к продолжительному миру. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что нельзя просто ждать, пока стороны договорятся о прекращении боевых действий.

Об этом сообщил The Telegraph. “

"Было бы большой ошибкой думать, что все, что нам нужно делать, это ждать сделки сейчас”, – подчеркнул Стармер.

По его словам, мир должен гарантировать, что Украина будет суверенной, сможет самостоятельно принимать решения и оставаться безопасной.

“Мы должны поставить Украину в более сильную позицию. Мы не знаем, будет ли соглашение… Но важно, чтобы Украина была в лучшем положении для переговоров", – подчеркнул премьер.

Стармер дал понять, что Британия продолжит поддерживать Киев и работать над тем, чтобы у Украины были все необходимые ресурсы для обороны и дипломатических переговоров.

Напомним, Великобритания продолжит передавать Украине разведывательные данные после того, как это перестали делать США. Однако эти возможности будут более ограничены.

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