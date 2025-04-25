Премьер Британии сделал заявление о дате прекращения войны в Украине

Кир Стармер / © Associated Press

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Прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет издание The Telegraph.

В то же время, он настаивает на том, что Украина должна определять условия любого мирного соглашения с Россией.

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«Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временное прекращение огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова», — сказал он.

«Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню, что именно Украина должна решать эти вопросы — это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для безусловного прекращения огня», — добавил премьер Британии.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру и как должна выглядеть финишная прямая, теперь обе стороны должны сказать «да».