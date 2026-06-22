Премьер Британии Стармер объявил о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня анонсировал свою отставку с должности.

Об этом политик заявил 22 июня во время общения с журналистами, сообщают BBC и The Guardian.

Стармер подчеркнул, что за два года работы правительства ему удалось восстановить доверие к экономическому и оборонному секторам. В то же время британский премьер с уважением отреагировал на позицию своих однопартийцев по вопросу, остается ли он лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах.

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«Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», — сказал Стармер.

Он также сообщил, что утром провел разговор с королем Британии Чарльзом III, в ходе которого проинформировал его о своем решении.

Стармер отметил, что «с достоинством» принимает тот факт, что больше не является лучшей кандидатурой для руководства Лейбористской партией на будущих выборах.

«Сейчас моя партия задает вопрос: являюсь ли я лучшим кандидатом, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ нашей парламентской фракции на этот вопрос и с достоинством принимаю этот ответ», — сказал он.

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Кроме того, подводя итоги двухлетней работы своего правительства, премьер-министр среди ключевых достижений упомянул о поддержке Украины в войне против России.

Стармер добавил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до того момента, пока лейбористы не изберут нового лидера.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что Стармер может объявить об отставке уже 22 июня на фоне падения рейтинга, скандалов и давления более 100 депутатов-лейбористов, хотя официально в правительстве это не подтверждали. Позиции премьера также пошатнул рост влияния политика Энди Бернема.

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