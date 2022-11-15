Премьер Британии Сунак призвал Кремль вывести войска из Украины и пристыдил Путина

Лондон дальше будет поддерживать Киев, подчеркнул он.

Британский премьер-министр Риши Сунак призвал агрессора Россию вывести свои войска из Украины. Он упрекнул Москву в том, что "страны не должны вторгаться к своим соседям".

Об этом глава правительства Британии сказал во время своей речи на саммите G20, передает Sky News.

Он подчеркнул, что страны-соседи "не должны нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население и не должны угрожать ядерной эскалацией". "Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне", — заметил Риши Сунак.

Кроме того, он пристыдил российского президента-диктатора, что тот не принял участие на саммите "Большой двадцатки" на Бали.

"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы начать разбираться", – сказал Сунак.

Британский премьер заявил, что Лондон в дальнейшем буду поддерживать Украину войне "столько, сколько потребуется". Ведь Британия "отвергает эту злость".

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин отказался уезжать в Индонезию. Делегацию РФ возглавил Министр иностранных дел Сергей Лавров.

Впоследствии спикер главы Кремля Дмитрий Песков озвучил "причину", почему президент не поедет на Бали. По его словам, "это связано с графиком (Путина – Ред.) и необходимостью пребывания в России".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощной речью перед лидерами стран на саммите G20. Глава государства назвал условия мира с агрессорской Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

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