Премьер Чехии назвал желаемую дату завершения войны в Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш / © Associated Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что было бы хорошо, чтобы привлеченные к мирным переговорам лидеры поставили себе цель завершить войну в Украине в годовщину российского вторжения. По мнению политика, все стороны должны получить гарантии безопасности.

Об этом Бабиш сказал после первого заседания своего правительства, сообщает PAP.

«Было бы хорошо, если бы господа Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленский, Путин договорились о перемирии и поставили себе такую цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины — 24 февраля — эта война была завершена, а все стороны получили гарантии безопасности», — заявил чешский премьер.

Он отметил, что участникам противостояния стоит сосредоточиться на обсуждении мира, а не только на войне.

Бабиш также поддержал идею дальнейшего предоставления Украине гуманитарной помощи через механизмы Евросоюза. По его словам, подготовка к заседанию Евросовета на этой неделе, а также инициативы по замораживанию и конфискации российских активов «являются динамичными». Политик добавил, что существует отдельное предложение от премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии, однако его детали ему пока неизвестны.

Напомним, в Берлине 15 декабря состоялся второй раунд важных переговоров между Украиной и США по мирному плану. Результаты встречи пока не известны.

По оценкам издания BILD, прекращение войны в Украине может произойти уже к Рождеству. Среди признаков — появление на встрече спецпосланников президента США Дональда Трампа: их появление ранее означало, что компромисс почти согласован. В то же время президент Украины Владимир Зеленский стал осторожнее в формулировках относительно территорий. В Европе считают, что Трамп стремится объявить о «мире до Рождества».