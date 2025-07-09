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Премьер Дании предупредила о вероятной новой агрессии России в Европе
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен считает, что угроза со стороны России выходит далеко за пределы Украины и может охватить другие части Европы.
Военные амбиции России не ограничиваются только территорией Украины — потенциально она может начать войну и в других регионах Европы.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой.
«Я, как вы, вероятно, знаете, одна из европейских лидеров, которая, к сожалению, считает, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы», — подчеркнула она.
По словам Фредериксен, именно из-за этой угрозы страны Европейского Союза должны сосредоточиться на перевооружении и усилении обороноспособности.
Кроме того, она указала на разногласия между государствами-членами ЕС по оборонному бюджету.
«Позиции европейских стран относительно целевого показателя расходов на оборону в 5% ВВП расходятся. Поэтому нужно проявлять больше гибкости в обсуждениях следующего бюджета», — отметила премьер Дании.
Ранее сообщалось, что перед вторжением Китая на самоуправляющийся остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.
Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин пригрозил Западу в случае продолжения поддержки Украины.