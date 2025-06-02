Премьер Дании сделала важное заявление о финансировании оружия для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула важность того, чтобы быстро обеспечить реальные возможности НАТО по своей обороне. Она также акцентировала, что следует продолжать военную помощь Украине.

Об этом политик заявила после саммита стран Бухарестской девятки и нордических стран в Вильнюсе.

Фредериксен отметила, что странам НАТО недостаточно всего лишь согласовать цели по финансированию собственной обороны.

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«Я должна признать, что недостаточно всего лишь согласовать цели по финансированию. Нам надо обеспечить реальные возможности и сделать это быстро. Мы должны убедиться, что НАТО всегда имеет полный спектр необходимых возможностей и защищаться от любых угроз против наших стран», — высказалась премьер Дании.

Она также подчеркнула, что следует продолжать военную помощь Украине.

«И в то же время мы должны продолжать нашу прочную и значительную поддержку для украинской борьбы за свободу. Позвольте мне быть очень честной: нам надо передавать то, что нужно на поле боя. Надо выделять больше средств на производство оружия напрямую в Украине. У нас уже есть механизм, который работает», — заявила Фредериксен.

Она также выступила за то, чтобы применить более сильные санкции против России, против ее теневого флота. Политик напомнила, что недавно ЕС внес в санкционный пакет дополнительные 200 судов этого флота.

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Заметим, среди присутствующих на саммите стран Бухарестской девятки был и президент Украины Владимир Зеленский. Там он заявил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование.

К слову, в свою очередь заместитель министра обороны Александр Козенко на форуме по безопасности в Сингапуре заявил, что сейчас у украинского ОПК есть возможности для производства 10 млн различных дронов в год. Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.