- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2944
- Время на прочтение
- 1 мин
Премьер Дании сделала заявление о мире в Украине и начале новой эпохи
Европа вступает в новую эпоху опасности и неопределенности, где демократия должна дать ответ агрессии.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением о будущем мире в Европе, подчеркнув, что Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины и может снова прибегнуть к агрессии.
Ее слова цитирует издание Newsweek.
"Это будто мы убедили себя, что все хотят быть такими, как мы, или все стремятся к миру и хотят мира. Но это не так. Россия не хочет мира. Они хотят войны", - заявила Фредериксен.
Она отметила, что ситуация в Европе вышла из фазы предсказуемости и Запад должен изменить подход к защите демократии.
"Я думаю, что это была эпоха. Я думаю, что мы находимся в начале новой эпохи с большей неопределенностью, эпохи, которая более опасна, а значит, и более опасна", - заявила она.
Несмотря на это, премьер Дании считает, что демократический мир не должен отказываться от своих принципов:
"Демократия должна победить, и все страны должны уважать Устав ООН, поэтому принципы должны быть одинаковыми".
Ранее Мэтте Фредериксен заявила, что Россия готовится к войне с НАТО. Именно поэтому следует принять соответствующие решения на саммите в Гааге.