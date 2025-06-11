Премьер Дании сделала заявление о мире в Украине и начале новой эпохи

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с заявлением о будущем мире в Европе, подчеркнув, что Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины и может снова прибегнуть к агрессии.

Ее слова цитирует издание Newsweek.

"Это будто мы убедили себя, что все хотят быть такими, как мы, или все стремятся к миру и хотят мира. Но это не так. Россия не хочет мира. Они хотят войны", - заявила Фредериксен.

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Она отметила, что ситуация в Европе вышла из фазы предсказуемости и Запад должен изменить подход к защите демократии.

"Я думаю, что это была эпоха. Я думаю, что мы находимся в начале новой эпохи с большей неопределенностью, эпохи, которая более опасна, а значит, и более опасна", - заявила она.

Несмотря на это, премьер Дании считает, что демократический мир не должен отказываться от своих принципов:

"Демократия должна победить, и все страны должны уважать Устав ООН, поэтому принципы должны быть одинаковыми".

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Ранее Мэтте Фредериксен заявила, что Россия готовится к войне с НАТО. Именно поэтому следует принять соответствующие решения на саммите в Гааге.