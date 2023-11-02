Премьер Египта сделал заявление о переселении палестинцев в Синайскую пустыню

Египет стремится защитить свою землю и суверенитет любой ценой, отбросив призывы Израиля о переселении палестинцев из Сектора Газа в Синайскую пустыню.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, сообщил Middle East Monitor.

Он подчеркнул, что правительство Египта никогда не согласится взять жителей Сектора Газа в страну.

"Мы готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы оградить нашу территорию от любых посягательств", - сказал Мадбули.

По словам премьера Египта, Каир никогда не позволит другой стране навязывать проблемы или "за наш счет решали региональные проблемы". Кроме того, он заявил, что решение о создании двух государств представляет собой комплексное решение, которое может гарантировать мир в регионе.

Политик говорит, что Египет планирует в ближайшие годы расширить планы развития Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая.

Тем временем командующий Второй египетской армией генерал Мухаммад Рабии заявил, что армия находится в готовности.

"Наши вооруженные силы готовы к выполнению любых задач, направленных на поддержание территориальной целостности на северо-восточном направлении", – заявил он.

Следует заметить, что Мостафа Мадбули прокомментировал документ-предложение Израиля переселить жителей Сектора Газа на Синай после свержения ХАМАСа в анклаве. По документу, Тель-Авив будет работать над эвакуацией гражданского населения сначала в палаточные городки, а затем в город, созданный на Северном Синае. Инициатива, опубликованная 13 октября, предусматривает создание "стерильной" буферной зоны шириной в несколько километров недалеко от Египта и запрет возвращения жителей к израильской границе.

Между тем, египетская армия разместила танки, бронемашины и "десятки транспортных средств" возле контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Сектором Газа.

Напомним, 1 ноября из Сектора Газа выехали первые иностранцы через КПП "Рафах". Это произошло после того, как 1 ноября раненых эвакуировали на машинах скорой помощи через границу.

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