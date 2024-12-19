Премьер Эстонии озвучил, что нужно Украине для справедливого мира

Михал выступил за предоставление Украине такой экономической и военной помощи, которая позволит заставить РФ присоединиться к переговорам.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна вести переговоры с Россией с позиции силы.

Об этом политик сказал перед началом заседания Евросовета, сообщает "Укринформ".

По словам Михала, единственный путь для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине – предоставление ей такой экономической и военной помощи, которая позволит вести переговоры с позиций силы и заставить РФ присоединиться к переговорам.

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"Единственным путем для достижения длительного и справедливого мира является предоставить Украине позицию силы. Это значит, что Украина нуждается в помощи — деньгах, оружии, противовоздушной обороне — всем, что мы можем предоставить, всем, чем Европа и страны-члены могут, так сказать, их (украинцев – ред.) зарядить", – высказался эстонский премьер.

Он также акцентировал, что Украина переживает тяжелую зиму и близится к тяжелой весне, ведь Россия планово и намеренно атакует все, что имеет отношение к отоплению и электроэнергии. Поэтому Европа должна нарастить помощь государству в этой области, чтобы предоставить ему необходимую позицию силы.

Михал сказал, что еще одной важной темой для обсуждения в Евросовете будет устойчивость самой Европы.

"Россия является источником гибридных угроз для всей Европы. Поэтому мы должны быть лучше подготовлены для противодействия разному роду гибридным угрозам. Это очень актуальная тема, которую мы поддерживаем", – заявил премьер Эстонии.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство обеспечено финансово на 2025 год, однако не все выполнено, чтобы сказать, что оно сильно для тех или иных дипломатических шагов.

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