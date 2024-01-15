Премьер Эстонии пояснила, что необходимо Украине для победы над агрессором

Страны Запада должны предоставить украинцам все необходимое оружие, чтобы оно могло результативно отражать российскую агрессию.

Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию The Kyiv Independent.

Она заявила, что предоставление западного оружия – это единственная возможность для Украины дать отпор агрессору.

Премьер напомнила, что Эстония решила оказывать ежегодную помощь Украине объемом 0,25% своего ВВП в течение следующих четырех лет, а также призвала других союзников сделать то же самое.

"Совокупные оборонные бюджеты коалиции Рамштайна намного больше, чем слишком раздутый российский бюджет. Ежемесячно Россия тратит на войну около 5,3 млрд евро. Однако если взять совокупные бюджеты и эти 0,25% ВВП всех стран коалиции Рамштайна, то это будет 120 миллиардов. Такова помощь, безусловно, переломила бы ситуацию в пользу Украины. Партнеры и союзники должны предоставить Киеву все имеющееся военное оборудование", — сказала премьер Эстонии.

Кроме того, по мнению Каллас, отсутствие у Украины дальнобойного оружия дает агрессору преимущество в военных возможностях.

Чтобы изменить ситуацию, вы (Украина) должны иметь дальнобойное оружие, чтобы и с российской стороны был расчет, что россияне также могут нанести нам вред. Если они думают, что могут только выиграть, то, конечно, они не чувствуют угрозы и просто продолжают бить по Украине", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав подверг критике объемы и характер помощи, которую страны Запада оказывают Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксчельник подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гемиш де Бреттон-Гордон отметил, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет вспыхнет война России с НАТО.

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