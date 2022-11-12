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Премьер Эстонии: "Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Премьер Эстонии: "Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода"

Фото: Associated Press

Премьер Эстонии Кая Каллас отреагировала на освобождение Херсонщины от российских оккупантов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила жителей Херсонщины с освобождением от российских оккупантов.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги", — написала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что эстонцы наблюдают за храбростью украинцев с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки.

Напомним, госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отреагировала на освобождение правобережной части Херсонщины и заявила, что уже собирается в отпуск в Херсон в следующем году.

В свою очередь советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уход армии РФ из Херсона является чрезвычайной победой для Украины.

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