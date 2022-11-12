Премьер Эстонии: "Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода"

Премьер Эстонии Кая Каллас отреагировала на освобождение Херсонщины от российских оккупантов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила жителей Херсонщины с освобождением от российских оккупантов.
Об этом она написала в своем Twitter.
"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги", — написала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что эстонцы наблюдают за храбростью украинцев с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки.
Я имею способность к трещинам в борьбу за свободу возвращения к #Керсону, украинским охлаждая своих борцов, и blue и yellow flags raised.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2022
Estonians являются, чтобы бороться с вашим bravery with pride and deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #Slava
Напомним, госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отреагировала на освобождение правобережной части Херсонщины и заявила, что уже собирается в отпуск в Херсон в следующем году.
В свою очередь советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уход армии РФ из Херсона является чрезвычайной победой для Украины.
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