Премьер Франции заразился коронавирусом после визита в Бельгию

Глава правительства Бельгии и еще четверо министров пошли на карантин.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник, 22 ноября, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что глава французского правительства узнал о заражении через несколько часов после возвращения из Бельгии, где находился с рабочим визитом.

В связи с этим бельгийский коллега Кастекса Александер де Кроо, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции и внутренних дел Бельгии немедленно самоизолировались, поскольку утром в понедельник встречались с инфицированным премьером на переговорах в Брюсселе.

В ближайшие 10 дней французский премьер-министр будет выполнять свои обязанности дистанционно. В то же время, информация о том, имеет ли Кастекс какие-либо симптомы COVID-19, не разглашается.

В издании отмечают, что в понедельник заболевание коронавирусом также подтвердилось у одной из дочерей Александера де Кроо.

Читайте также: