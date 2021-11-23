Премьер Франции заразился коронавирусом после визита в Бельгию

Глава правительства Бельгии и еще четверо министров пошли на карантин.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник, 22 ноября, получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что глава французского правительства узнал о заражении через несколько часов после возвращения из Бельгии, где находился с рабочим визитом.
В связи с этим бельгийский коллега Кастекса Александер де Кроо, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции и внутренних дел Бельгии немедленно самоизолировались, поскольку утром в понедельник встречались с инфицированным премьером на переговорах в Брюсселе.
В ближайшие 10 дней французский премьер-министр будет выполнять свои обязанности дистанционно. В то же время, информация о том, имеет ли Кастекс какие-либо симптомы COVID-19, не разглашается.
В издании отмечают, что в понедельник заболевание коронавирусом также подтвердилось у одной из дочерей Александера де Кроо.
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