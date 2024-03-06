Премьер Греции приехал в Одессу на несколько часов для встречи с Зеленским — СМИ

Греческие СМИ сообщают, что лидер правительства страны Кириакос Мицотакис якобы находится с визитом в Украину перед поездкой в Бухарест.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Украину якобы всего на несколько часов. В Одессе он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают греческие СМИ, в том числе Newsit.

Стоит отметить, что информация не подтверждена ни украинским, ни греческим правительством. По информации СМИ, после встречи с Зеленским Мицотакис отправится в Бухарест на конференцию ЕНП.

Визит греческого премьер-министра в Украину проходит в то время, когда Владимир Зеленский призывает международное сообщество не покидать его страну и максимально укрепить ее, чтобы предотвратить наступление российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Владимир Зеленский посетил Афины в августе прошлого года, и за эти два года войны Греция ни разу не перестала выступать против российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее руководство Греции одобрило решение о передаче Украине оружия, которые считаются устаревшими. Это произошло после того, как Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил продажу Афинам истребителей F-35 на сумму 8,6 млрд долларов.

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