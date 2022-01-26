Премьер Хорватии извинился перед украинцами за дерзкие заявления президента страны

Пленкович отметил, что позиция президента не отвечает позиции всего правительства.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие выдумки", — написал Пленкович.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО. Кроме того, он заявил, что Украине не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".

К тому же, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который в декабре прошлого года посетил Украину с двухдневным визитом, натолкнулся на критику своего президента. Глава Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьера на фоне напряженных отношений с Россией "обычным шарлатанством".

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