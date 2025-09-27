Премьер Хорватии назвал Венгрию военным спекулянтом и раскритиковал Сийярто: что возмутило Загреб

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович / © Associated Press

Реклама

Венгрия является военным спекулянтом. Будапешт заявляет, что получает более дешевую нефть и газ из России только потому, что якобы нет альтернативного маршрута.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает HRT.

"Спекулянтом можно назвать того, кто сейчас получает более дешевую нефть и газ из России. Могу сказать, что это Венгрия, которая, исходя из нарратива о том, что у нее нет альтернативного маршрута, а было доказано, что он у нее есть, имеет возможность иметь более дешевые источники энергии из России. Наживается Венгрия, а не Хорватия", - отметил он.

Реклама

Глава хорватского правительства говорит, что его страна с нефтяными мощностями и СПГ-терминалом в Омишале и Адриатическим нефтепроводом является региональным энергетическим хабом. Ранее Загреб уже заявлял, что готов обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию.

"Наша задача - внести свой вклад в энергетическую безопасность ЕС и других государств-членов", - заявил Пленкович.

По его словам, мощность судна LNG Croatia была увеличена на 3,1 млрд. кубометров газа в год до 6,1 млрд. в год. С такими мощностями Хорватия может обеспечить не только себя, но удовлетворять энергетические потребности других стран.

Кроме того, он подверг критике заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который высказался о том, что Хорватия наживается на войне.

Реклама

"Напротив, Хорватия - хороший сосед, честный сосед и сосед, который хочет поставить свои мощности на функционирование безопасности поставок соседних стран в этом энергетическом кризисе", - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна продолжит закупать российские энергоносители, несмотря на призывы США и союзников из НАТО прекратить импорт нефти из РФ. По словам министра, поставка энергии для Будапешта — это "чисто физический вопрос".

Премьер Венгрии Виктор Орбан также придумал новую причину, почему Венгрия не может отказаться от российских энергоносителей. В частности он заявил, что месяц назад МВФ обнародовал отчет об венгерской экономике. В нем говорится, что если Будапешт откажется от российских энергоносителей, то ВВП страны упал бы на четыре процентных пункта, что имело бы негативные последствия.