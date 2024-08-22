Премьер Индии Моди перед визитом в Украину сделал заявление о войне

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к дипломатии для прекращения конфликта – так он называет войну РФ в Украине. Также политик заявил, что поддерживает мир в регионе.

Об этом премьер Моди заявил во время речи в Варшаве, где находится с визитом, пишет Вloomberg.

Он подчеркнул, что "сейчас не эпоха войны". Именно поэтому его страна является "поклонницей постоянного мира в этом регионе". Моде говорит, дескать, не будет играть роль формального посредника. Впрочем, согласился передавать сообщения между диктатором-президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Такое заявление Моди отражает "хрупкую" позицию Индии, пишут во Вloomberg. Ведь у Нью-Дели тесные политические и экономические связи с Москвой. В частности, РФ поставляет стране дешевую нефть и оружие.

Авторы материала пишут, что ранее ни один индийский премьер не посещал Польшу и Украину с тех пор, как эти страны стали независимыми от СССР. Поэтому, вероятно, Моде пытается расширить влияние Индии на Центральную Европу, что было самым низким приоритетом для Нью-Дели в последние несколько десятилетий.

Тем временем польское издание Onet Wiadomosci пишет, что Моди высказался о том, что "нет проблемы, которую можно решить на поле боя".

"Мы глубоко убеждены, что нет никакой проблемы, которую можно решить на поле боя. Мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности", — сказал премьер.

Напомним, ранее Нарендра Моди сделал заявление о "скором восстановлении мира" в Украине. Мол, во время своего визита в Киев он хочет "поделиться перспективами" мирного разрешения конфликта.

В Украину приедет премьер Индии Нарендра Моди

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