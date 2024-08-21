Премьер Индии Моди сделал заявление о "скором восстановлении мира" в Украине

Премьер-министру Индии Нарендра Моди, который должен приехать в Киев с визитом, планирует обсудить возможность мирного окончания войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что перед своим отъездом в Польшу, а после — в Украину, политик заявил о своих намерениях "поделиться перспективами" мирного разрешения конфликта. Говоря о мирных инициативах, Моди отметил, что "как друг и партнер мы надеемся на скорое восстановление мира и стабильности в регионе".

Кроме того, по словам Моди, в Киеве он постарается укрепить двустороннее сотрудничество между странами.

Как сообщалось, премьер Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом в пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины.

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