Премьер Ирландии чуть не попал под обстрел: Саймон Гаррис прокомментировал визит в Украину

Саймон Гаррис был проездом во Львове за несколько часов до ракетного удара по городу 4 сентября.

В ночь на 4 сентября Россия нанесла ракетный удар по Львову. Всего за несколько часов до атаки премьер-министр Ирландии проезжал Львов по пути в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом ирландский политик рассказал на брифинге для журналистов в столице.

"Всего через несколько часов после того, как я проехал Львов, я узнал, что люди были убиты Россией, включая трех детей. Детей, которые, скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты", – сказал премьер-министр Ирландии.

Гаррис отметил, что Ирландия не позволит, чтобы такие события, как сегодняшний ракетный удар по Львову, нормализовывались в Украине, Европе и во всем мире.

Он также заверил, что Ирландия будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против государства-агрессора столько, сколько потребуется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами. В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

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