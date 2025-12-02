Премьер Ирландии встретил Зеленских в Дублине

Мартин и Зеленский / © скриншот с видео

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретил президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую, прибывших в Дублин с официальным визитом.

Об этом глава ирландского правительства сообщил в соцсети Х , отметив неизменность ирландской поддержки Украины.

«Имеем честь приветствовать Президента @ZelenskyUa и Первую леди @ZelenskaUA в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, защищающего свою свободу и демократию, остается непреклонной», – написал Мартин.

По данным мониторингового авиаресурса AirNav , президентский самолет Airbus A319 UR-ABA государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise совершил посадку в международном аэропорту Дублин в 22:47 по местному времени (00:47 по Киеву).

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация посетит Ирландию 2 декабря, чтобы доложить результаты переговоров с Соединенными Штатами.