Премьер Ирландии встретил Зеленских в Дублине
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин торжественно поздравил президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую во время их официального визита в Дублин.
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин встретил президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую, прибывших в Дублин с официальным визитом.
Об этом глава ирландского правительства сообщил в соцсети Х , отметив неизменность ирландской поддержки Украины.
«Имеем честь приветствовать Президента @ZelenskyUa и Первую леди @ZelenskaUA в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, защищающего свою свободу и демократию, остается непреклонной», – написал Мартин.
По данным мониторингового авиаресурса AirNav , президентский самолет Airbus A319 UR-ABA государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise совершил посадку в международном аэропорту Дублин в 22:47 по местному времени (00:47 по Киеву).
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация посетит Ирландию 2 декабря, чтобы доложить результаты переговоров с Соединенными Штатами.