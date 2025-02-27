Премьер Италии назвала самую эффективную гарантию безопасности для Украины

Другие решения кажутся Джорджи Мелони "более сложными и менее эффективными".

Гарантии безопасности для Украины следует реализовывать в контексте НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Ansa.

"Гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте Атлантического альянса, поскольку это лучшая структура для гарантирования мира, который не является ни хрупким, ни временным, и который предотвращает риск того, что Европа может вскоре снова скатиться в драму войны", — отметила она.

По ее словам, продолжительного и справедливого мира можно достичь только при условии предоставления Киеву адекватных гарантий безопасности, чтобы то, что мы видели за последние три года, не повторилось.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что "не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине".

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности, выходящие за рамки... Мы попросим Европу сделать это... Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо", — сообщил президент США.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что мир в Украине невозможен без гарантий безопасности, включающих членство в ЕС и финансирование армии.

В кулуарах Мюнхенской конференции безопасности Зеленский заявлял, что Украине будет "очень, очень, очень трудно выжить без военной поддержки США, как сейчас, когда она пытается отразить вторжение РФ, так и в будущем после окончания войны".

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