Премьер Италии обиделась, потому что Зеленского пригласили в Париж: Макрон отреагировал

Премьер Италии Джорджа Мэлони обиделась, потому что Зеленського пригласили в Париж. На это Макрон заявил, что лидеры Франции и Германии "восемь лет играли особую роль" в Украине.

Об этом пишет agenziavista.it.

Мэлони в комментарии журналистам заявила, что "приглашение Макрона Зеленскому было несвоевременным и может повредить делу".

"Я считаю, что наша сила — в общности и единстве... но бывают случаи, когда преимущество внутреннему общественному мнению может нанести вред делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", — сказала премьер, подчеркнув, что Италия и дальше будет поддерживать Украину.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Германия и Франция были вовлечены в переговоры в "нормандском формате" и лучше ориентируются в ситуации в Украине.

"У меня нет комментариев относительно заявлений премьер-министра Джорджи Мелони, я хотел принять президента Зеленского с канцлером Шольцем, я думаю, что мы выполнили свою роль. Германия и Франция, как вы знаете, играли особую роль в течение восьми лет в вопросе ситуации в Украине, потому что мы тоже вели этот процесс вместе, я думаю, что это также зависит от Зеленского, какой формат он хочет для дипломатических переговоров", — сказал Макрон.

Впоследствии итальянские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский побеседовал с Джорджей Мэлони 9 февраля во время саммита в Брюсселе.

Напомним, президент Украины 9 февраля принял участие в саммите ЕС в Брюсселе. Он обратился с речью к президентам и главам правительств стран Евросоюза. Украинский лидер поблагодарил за поддержку Украины и стремления украинцев жить свободно и в объединенной Европе.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет передавать Украине танки, аргументируя это тем, что "они не воюют с РФ". Кроме того, итальянский дипломат настаивает на переговорах главы Кремля Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также: