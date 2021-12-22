Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа

Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа

В данный момент Европейский Союз "недостаточно силен" для принятия экономических санкций, заявил премьер Италии.

У Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против РФ в энергетической сфере.

Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги на конференции по итогам года, пишет Agenzia Nova.

По его словам, в данный момент Европейский Союз "недостаточно силен" для применения экономических санкций против России.

"Какой сдерживающий фактор доступен для ЕС? Сегодня у нас есть лишь некоторые экономические факторы сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые также включают газ, достаточно ли мы сильны для этого? Правильно ли время? Ответ - нет", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что ЕС должен продолжать сохранять диалог с президентом России Владимиром Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров". "В них (переговорах – ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", — добавил Драги.

Стоит отметить, что ранее в Bloomberg со ссылкой на информацию высокопоставленных дипломатов и официальных лиц сообщалось, что Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

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