Премьер Италии заявила, что она убеждена в победе Украины

Мелони подчеркнула, что поражение Украины в войне не приведет к миру.

Премьер-министр Италии Джорджии Мелони после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме заявила, что уверена в предстоящей победе Украины в ее противостоянии российским агрессорам.

Об этом информирует Европейская правда.

Также читайте Зеленский в воскресенье прибудет с визитом в Германию — Bild

"Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще более сильной, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет", – сказала Мелони.

Она отметила, что ее правительство будет работать с союзниками, чтобы предоставить дополнительную военную помощь Украине. Мелони также отметила, что поражение Украины в войне не приведет к миру и стало бы прецедентом для всех народов мира.

"К миру нельзя прийти с поражением, со сдачей (территорий. – Ред.) Украины, это было бы очень опасно для мира в Европе, и было бы прецедентом для всех народов мира. До мира мы дойдем только тогда, когда Россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться в Москву с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины", – добавила Мелони.

Кроме того, итальянская премьер отметила, что Италия готова оказать всю возможную помощь, когда в Киеве будут готовы начать мирные переговоры с Россией. "Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", – резюмировала Мелони.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также начал переговоры с премьер-министром страны Джорджией Мэлони.

Кроме того, мы ранее информировали, что у президента Украины во время визита в Рим запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.