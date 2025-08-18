ТСН в социальных сетях

Премьер Италии заявила о "луче надежды" в переговорах Трампа и Путина - детали

Премьер Италии Джорджия Мелони назвала переговоры между Трампом и Путиным "лучиком надежды" для мирного урегулирования конфликта в Украине и подчеркнула важность гарантий безопасности для Киева.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп и Джорджа Мэлони

Дональд Трамп и Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прибыла в Вашингтон. Перед отъездом из Рима офис Мелони опубликовала заявление, в котором подтвердила важность продолжения тесного сотрудничества с США для прекращения конфликта и достижения мира, гарантирующего суверенитет и безопасность Украины. Особое внимание она уделила гарантиям безопасности для Киева.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мелони, во время саммита Трампа и Путина в Анкоридже президент США особо отметил итальянское предложение, "вдохновившее статью 5 НАТО".

Суть этого предложения заключается в создании механизма коллективной безопасности, который позволит Украине получить поддержку всех партнеров, включая США, в случае повторного нападения.

"Эта встреча дала лучик надежды на переговоры о мире в Украине", - отметила Мелони.

Напомним, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. К ним присоединятся ряд европейских лидеров: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финбэн.

