Премьер Израиля самоизолировался после того, как его 14-летняя дочь заразилась коронавирусом

Премьер Израиля самоизолировался после того, как его 14-летняя дочь заразилась коронавирусом

В Израиле сейчас наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом среди детей.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет самоизолировался после того, как его 14-летняя дочь получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что глава израильского правительства сдал тест на вирусный антиген перед заседанием Кабинета министров и получил отрицательный результат. Впрочем, узнав о состоянии дочери, Бенет покинул собрание.

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Политик также прошел проверку методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), не подтвердившей заражение. Несмотря на это, израильский премьер останется в изоляции в качестве меры предосторожности.

Между тем, о состоянии больной дочери Бенета не сообщается. Известно, что она полностью вакцинирована от COVID-19.

Как пишет издание, положительный результат теста на коронавирус также получила дочь министра образования Ифат Шаши-Битон, из-за чего глава образовательного ведомства не посетила заседание Кабмина в воскресенье.

В Израиле сейчас наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом среди детей. Так, утром в воскресенье Министерство здравоохранения страны проинформировало о заражении более 5,2 тыс. школьников. В общей сложности 48% всех случаев коронавируса в настоящее время приходится на лиц моложе 18 лет.

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