Премьер Канады: Путин боится встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин избегает переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что боится личной встречи, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Марк Корни

Марк Корни / © Associated Press

Вопрос возможных мирных переговоров между Украиной и Россией остается в центре внимания международного сообщества. По мнению канадского премьера, именно российский диктатор является главным препятствием для их организации.

Как сообщает Укринформ, во время пресс-конференции Марк Карни подчеркнул, что Кремль постоянно выдвигает новые условия и затягивает процесс.

"Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи", - сказал глава канадского правительства.

По его словам, президент Владимир Зеленский готов к переговорам без дополнительных требований.
"Он готов встретиться на любой нейтральной территории. То есть, не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует ехать в Москву. Впрочем, любое место его устраивает", - отметил Карни.

Отметим, что премьер Канады Марк Карни не исключает, что его страна отправит войска в Украину. Это может стать частью гарантий безопасности.

Также стало известно, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности Украины от США и ЕС.

Тем временем и Турция сообщила о готовности предоставить гарантии безопасности, но отправит ли страна своих военных в Украину?

