Премьер Корецкий призвал украинцев готовиться к продолжительной войне

Сергей Корецкий / © Getty Images

Реклама

Украина должна быть готова к длительной войне с Россией и планировать развитие государства, исходя из максимально критического сценария.

Об этом заявил премьер Сергей Корецкий.

Реклама

Премьер-министр подчеркнул, что даже в случае прекращения огня Украина не может исключать новую агрессию, ведь российская угроза никуда не исчезает.

Реклама

«Государству и бизнесу нужно уже сейчас закладывать основу для долгосрочной устойчивости», — сказал он.

В частности, речь идет о развитии подземной инфраструктуры для логистики, энергетики и других отраслей. По словам Корецкого, такие проекты могут занять годы, но откладывать их нельзя.

«Если не начнем сегодня, то через два года тоже ничего не будет», — добавил он.

Он подчеркнул, что после прошлой зимы сделан ряд важных выводов. В частности, активно готовятся децентрализованные системы обеспечения жизнедеятельности регионов, городов и областей — это определено как ключевой приоритет.

Реклама

Что готовит Россия украинцам зимой — последние новости

Эксперты отмечают, что Владимир Путин, скорее всего, снова попытается использовать зиму как оружие, нанося удары по энергетической и тепловой инфраструктуре. Экс-посол США в НАТО Курт Уолкер считает, что «фюрер» будет пытаться максимально усилить давление на страну.

В то же время, по словам Уолкера, сейчас Украина значительно лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем была в прошлом. Он считает, что защита энергетики этого отопительного сезона будет более эффективной, хотя угроза массированных ударов остается высокой.

«Путин на долгосрочном пути к поражению. Он не может успевать за потерями на поле боя. Украина разрушает мощности по переработке и экспорту нефти, что истощает бюджет Кремля. Путин будет бороться столько, сколько сможет, не рискуя российским государством, но его возможности продолжать это становятся ограниченными», — сказал Уолкер.

Генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

Реклама

Ранее президент Зеленский сделал заявление о двух сценариях развития войны на зиму. По его словам, речь идет либо о мирных переговорах с Россией, либо о последующей эскалации войны. В то же время он подчеркнул, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров как приоритетный сценарий.

Новости партнеров

Новости партнеров