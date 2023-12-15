Премьер Латвии распространила шутку об Орбане: "Могла бы убить взглядом"

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обнародовала фотографию со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном во время встречи в рамках саммита Европейского Союза и пошутила, как могла бы его "убить взглядом".

Об этом Силин написала в своем аккаунте в соцсети X.

Она распространила сообщение ученой Уны Бергман, подписавшей фото встречи Силини и Орбана так: "Если бы взглядом можно было убить, или встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе". Масло на холсте, 2023".

"Если смотрят кулаки или Латвия и хургаринские лучшие министерства в Брюсселе " — Una Bergmane (@UnaBergmane) December 14, 2023

Очевидно, латвийской премьере сообщение Бергман понравилось. Поэтому она не только его распространила, но и в шутку прокомментировала.

"Сегодняшнее горячее фото с заседания Евросовета. Ты "притягиваешь взгляды", — подписала сообщение Силиня.

Как сообщалось, Виктор Орбан ушел во время голосования лидеров ЕС по Украине. СМИ пишут, что произошло это по предложению канцлера Германии Олафа Шольца. Стратегия Шольца и решение Орбана вызвали удивление в Брюсселе и за его пределами.

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