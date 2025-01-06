Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах уйти в отставку. Он останется в кресле главы канадского правительства до избрания нового лидера Либеральной партии.

Об этом Трюдо заявил во время пресс-конференции 6 января.

"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер, я как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера во время жесткого, общенационального соревновательного процесса", — высказался канадский премьер.

Трюдо сказал, что 5 января попросил начать этот процесс. Кроме того, он обратился к генерал-губернатору Мэри Саймону, чтобы была приостановлена работа парламента до 24 марта. Этот запрос был удовлетворен.

Таким образом, политик остается возглавлять правительство по крайней мере несколько месяцев — пока либералы не найдут нового претендента, который сможет сразиться с ключевым оппонентом — лидером консерваторов Пьером Пуальевром на следующих федеральных выборах.

Следует заметить, что Трюдо решил уйти в отставку из-за внутрипартийного давления и низкого уровня поддержки среди общества. Официальное объявление ожидается к национальной встрече Либеральной партии, которая намечена на среду, 8 января.

Как сообщалось, Канада начала председательствовать в G7. Это будет продолжаться в течение всего 2025 года. Оттава ранее отмечала, что ключевыми направлениями работы будут экономическое сотрудничество, противодействие изменениям климата и адаптация к быстрым технологическим изменениям.

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