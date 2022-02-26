Премьер-министр Литвы об отключении России от SWIFT: Наша цель – чтобы решение было принято как можно раньше

Премьер-министр Литвы об отключении России от SWIFT: Наша цель – чтобы решение было принято как можно раньше

Конкретная дата пока не называется.

Западные партнеры приближаются к прекращению доступа России к глобальной системе межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сегодня, 26 февраля.

Она отметила, что больше нет сильных противников отключения России от системы SWIFT.

"Наша цель – чтобы решение было принято как можно раньше. Я не могу назвать конкретной даты. Учитывая, что я слышу, сильной оппозиции не осталось", — заявила Шимоните на пресс-конференции в Вильнюсе.

Как сообщалось, Кипр заявил, что не будет блокировать отключение России от системы SWIFT.

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