Премьер-министр Люксембурга сделал жесткое заявление в адрес Орбана

Венгрия не может держать Европейский Союз в заложниках по вопросу, касающимся помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель перед заседанием лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Нельзя говорить: если вы хотите денег для Украины, то мы хотим денег для себя. Мы не должны быть заложниками господина Орбана, и я убежден, что мы найдем положительное решение", – сказал Беттель

Следует отметить, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза. Что больше — он требовал внятных объяснений необходимости выделения дополнительных траншей Киеву, а не простых предложений "дать больше денег".

Напомним, издание Politico со ссылкой на знакомого с ходом обсуждения дипломата сообщило, что Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от Евросоюза. Речь идет о 50 миллиардах евро помощи.

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