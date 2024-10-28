Премьер-министр Моди может помочь завершить войну в Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил потенциальную роль премьер-министра Индии Наренды Моди в посредничестве мирных переговоров по прекращению войны, развязанной Россией.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью газете Times of India.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны – мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте", - сказал он.

По его словам, блокировка российской экономики, блокировка дешевых энергоресурсов, блокировка оборонно-промышленного комплекса России "приведет к снижению способности Москвы вести против нас войны".

Президент также допустил возможность переговоров между Украиной и Россией в Индии.

"Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война продолжается на нашей земле. У нас есть платформа — Саммит мира", — сказал он.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.

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