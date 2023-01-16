Премьер-министр Нидерландов перед визитом в США обсудил с Зеленским необходимость усиления украинской ПВО

В понедельник, 16 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с

премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Это уже был третий разговор лидеров двух стран за последние четыре недели.

В традиционном вечернем обращении украинский президент сообщил подробности переговоров.

Зеленский подчеркнул, что нидерландский премьер "один из тех, кто помогает Украине больше всего, в частности в вопросе о справедливости", очевидно, имея в виду позицию Марка Рютте о наказании российских военных преступников.

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"Сегодня мы обсудили защиту от российских ракет и иранских дронов – делаем все, чтобы максимально усилить наше ПВО. И очень важно, что этот наш разговор состоялся именно накануне визита господина премьер-министра Нидерландов в Соединенные Штаты", — подчеркнул украинский президент, намекая, что следствием этого визита может стать усиление украинской противовоздушной обороны благодаря сотрудничеству западных партнеров.

Зеленский выразил благодарность Марку Рютте и всем нидерландцам "за постоянную поддержку и четкое понимание, что украинцы должны победить российскую агрессию".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

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