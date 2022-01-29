Премьер-министр Польши приедет с официальным визитом в Украину: детали

Премьер-министр Польши приедет с официальным визитом в Украину: детали

Визит главы правительства Польши намечен на 1 февраля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующей неделе прилетит с официальным визитом в Украину. Польский чиновник планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и со своим украинским коллегой Денисом Шмигалем.

Об этом сообщил спикер польского главы правительства Петр Мюллер на официальной странице в Telegram.

"Польша поддерживает Украину в предотвращении агрессии России. Премьер-министр Моравецкий встретится во вторник в Киеве с президентом и премьер-министром Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир в Европе", — отметил он.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, ktore mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka siwe wtorek w Kijowie z prezydentem и premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Европа. – Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Напомним, на следующей неделе, по информации иностранных СМИ, Украину предстоит посетить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне военной напряженности РФ у наших границ. Дата и формат визита пока неизвестны.

До этого британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит писали, что Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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