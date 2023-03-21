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Премьер-министр Японии посетил Бучу: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Премьер-министр Японии посетил Бучу: фото

Фото: Associated Press

Кисида Фумио от имени своей нации выразил скорбь за погибшими.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время визита в Украину посетил Бучу – город, ставший символом жестокости российских оккупантов.

Об этом пишет Reuters.

Кисиду сопровождали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Японский премьер возложил цветы у церкви, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.

"Возмутительно эта жестокость для меня. Позвольте от имени моей нации выразить скорбь за погибшими", — отметил премьер.

В Киеве Кишида проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским о поддержке Японией восстановления Украины, а затем отправится в Польшу.

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Напомним, что ранее сообщалось о том, что Япония требует от России вернуть северные территории. Об этом в интервью ТСН.ua рассказалчрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Также Япония запретила поставки в Россию полупроводников и 3D-принтеров. Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут укреплять российскую промышленность и использовать предприятия военно-промышленного комплекса, в частности, для изготовления беспилотников.

Буча, Ирпень, Бородянка. Кориневич – о международном трибунале для российских оккупантов

Буча, Ирпень, Бородянка. Кориневич – о международном трибунале для российских оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
1096
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