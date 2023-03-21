Премьер-министр Японии посетил Бучу: фото

Кисида Фумио от имени своей нации выразил скорбь за погибшими.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио во время визита в Украину посетил Бучу – город, ставший символом жестокости российских оккупантов.
Об этом пишет Reuters.
Кисиду сопровождали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Японский премьер возложил цветы у церкви, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.
"Возмутительно эта жестокость для меня. Позвольте от имени моей нации выразить скорбь за погибшими", — отметил премьер.
В Киеве Кишида проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским о поддержке Японией восстановления Украины, а затем отправится в Польшу.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Япония требует от России вернуть северные территории. Об этом в интервью ТСН.ua рассказалчрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Также Япония запретила поставки в Россию полупроводников и 3D-принтеров. Япония запретит экспорт в Россию товаров, которые могут укреплять российскую промышленность и использовать предприятия военно-промышленного комплекса, в частности, для изготовления беспилотников.
Читайте также: