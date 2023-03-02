Премьер Молдовы убежден, что Россия не способна вторгнуться в его страну

Премьер Молдовы Дорин Речан считает, что агрессорка Россия не вторгнется в его страну. Он убежден, что РФ не может вести бои на двух фронтах.

Об этом сообщает NewsMaker.

Речан отмечает: дело не только в том, что России не хватит ресурсов для эскалации. Молдова слишком далеко, а кроме того страны разделяет Украина.

"Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", — заявил глава. правительства.

Речан также отмечает, что Москва ведет гибридную и информационную войну, проводя пропаганду, дезинформацию и продвигая определенные провоенные нарративы.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана считает, что войска Российской Федерации не будут атаковать Молдову военным путем, а попытаются парализовать ее гибридной войной. Пока нет непосредственной угрозы для Молдовы, потому что Москва не смогла захватить Одессу и прийти в Приднестровье.

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