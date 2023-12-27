Премьер немецкой Саксонии сделал скандальное заявление о войне в Украине – в МИД отреагировали

Премьер-министр земли Саксония в восточной части Германии Михаэль Кречмер призвал Украину "смириться с временными уступками территорий".

Об этом пишет издание Welt.

Кречмер предложил украинскому правительству на время отказаться от своих территорий, чтобы прекратить огонь.

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями... Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения", — сказал политик от консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз).

Михаэль Кречмер выразил мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и что союзники должны попытаться "повлиять на Путина и предотвратить прекращение огня".

Кречмер также высказался за "разворот" в политике Германии по отношению к России.

"Россия – это наш сосед, опасный и непредсказуемый. Идея о том, чтобы ослабить Россию в военном, политическом и экономическом измерении, чтобы она больше не угрожала нам – это видение с XIX века, и это закладывает основу для новых конфликтов", – заявил премьер Саксонии.

Реакция МИД Украины

Представитель МИД Олег Николенко отреагировал на слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера и отметил, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности.

"Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом. Уступки территорий непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины. Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала канцлер Ангела Меркель, а впоследствии с канцлером Олафом Шольцом прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут какие-либо другие уступки. Его цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европе. Единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины. И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", — прокомментировал Николенко.

Напомним, глава Минобороны Финляндии заявил, что не следует ожидать скорого завершения войны в Украине.

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