Премьер Нидерландов объяснил необходимость увеличения давления на Россию

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что во время встречи Коалиции желающих в Париже были приняты важные решения в поддержку Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«На сегодняшней встрече „Коалиции желающих“ в Париже были сделаны дальнейшие важные шаги. Европейские страны берут на себя ответственность за гарантии безопасности, в которых нуждается Украина, за активную поддержку США. Путин должен как можно быстрее сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность работать над миром. Именно поэтому мы будем и дальше усиливать давление на Россию», — подчеркнул премьер.

По его словам, обсуждение продолжили в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в узком кругу.

«Мы говорили о том, как вместе с США можем еще больше усилить давление на Россию. Самое важное сейчас — дальнейшая поддержка сильной украинской армии. Кроме того, процесс военного планирования уже завершен, и теперь мы ясно знаем, что могут сделать европейские страны», — пояснил Схооф.

Он подчеркнул, что Нидерланды и дальше будут оставаться активным участником этих процессов и готовы присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины.

Нидерланды всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и будут продолжать это делать. Наше решение о вкладе в систему гарантий безопасности будет принято взвешено и в тесном сотрудничестве с Палатой представителей», — добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп устроил спор.

Мы ранее информировали, что во время саммита Коалиции желающих в Париже 4 сентября было достигнуто понимание основы для реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас, в условиях войны.