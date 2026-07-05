Премьер Нидерландов призвал послать Путину "сильный сигнал" из Гааги

Гаага / © Associated Press

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Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен подчеркнул, что только сильная международная позиция способна заставить президента РФ Владимира Путина прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщает Укринформ .

По его словам, таким сигналом должно стать дальнейшее продвижение создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии России. Глава нидерландского правительства подчеркнул, что ответственность за развязывание войны является необходимым условием для достижения справедливого мира.

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Йеттен также отметил, что Гаага как международный центр правосудия должен играть ключевую роль в привлечении к ответственности российского руководства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Робом Эттеном поблагодарил Нидерландов за готовность разместить в Гааге полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины. По словам главы государства, это решение открывает путь к привлечению к ответственности высшего политического и военного руководства России за преступление агрессии.

Напомним, что ранее Путин снова озвучил Трампу ложные заявления о фронте: в Кремле рассказали о телефонном разговоре

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