Премьер Нидерландов раскрыл главный козырь Зеленского в переговорах с Россией

Дик Схооф / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул, что укрепление гарантий безопасности для Украины, в частности результаты недавних обсуждений в Берлине, является ключевым фактором для будущего мирного процесса. По его словам, сильная позиция Киева даст президенту Зеленскому реальную возможность для диалога с агрессором.

Об этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф рассказал во время общения с журналистами.

«Понимаете, что вчера также вечером в Берлине гарантии безопасности стали очень сильными. И это важно, потому что это не только коалиция желающих, это тоже сильная украинская армия. И это также касается мониторинга, который обеспечивают во главе США, и сильная поддержка от Соединенных Штатов от этого всего пакета. Хочу подчеркнуть это. Это очень важно, потому что это дает реальную возможность для президента Украины вести переговоры с Россией», — отметил Дик Схооф.

Реклама

Премьер отметил, что ужесточение гарантий может привести к режиму прекращения огня (ceasefire), что станет критически важным шагом на пути к завершению войны. Заверил, что Нидерланды с самого начала активно вовлечены в «коалицию желающих» и участвуют в техническом планировании будущих миссий безопасности.

Дик Схооф особо обратил внимание на внутренние политические аспекты. Он отметил, что привлечение нидерландской армии в состав будущих сил безопасности потребует тщательного соблюдения парламентских процедур.

«Если возникнет необходимость политически запустить процесс после объявления прекращения огня — произойдет ли это через 24 или через 48 часов — мы должны действовать взвешенно. Необходимо пройти все шаги в парламенте, чтобы обеспечить широкую политическую поддержку участия наших военных в силах безопасности», — пояснил премьер.

Также добавил, что Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины, фокусируясь не только на текущей военной помощи, но и долгосрочных механизмах сдерживания России.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проходят «наиболее интенсивные и целенаправленные переговоры о мире» с начала войны.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что стороны находятся «на пороге» дипломатического решения войны в Украине. Замминистра Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы заключить мирное соглашение, однако вновь озвучил ультимативные требования.