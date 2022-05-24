Премьер Нидерландов заявил, что Украина вряд ли вскоре станет кандидатом на вступление в ЕС

Премьер Нидерландов заявил, что Украина вряд ли вскоре станет кандидатом на вступление в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил 23 мая – вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. Заметим, что возглавляемая Рютте партия VVD до сих пор не хочет придавать Украине этот статус.

Нидерландский премьер заявил, что слишком многим странам ЕС эта идея не нравится.

Об этом Рютте сообщил в парламенте, сообщает NL News.

Рютте также сказал, что быстрое получение Украиной статуса кандидата в ЕС также было бы несправедливо в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ждали этот статус.

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По словам главы нидерландского правительства, в таком случае один из вариантов состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление в ЕС и ей сообщают, сколько шагов еще предстоит, чтобы приобрести полноценный статус.

"Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", – сказал Рютте.

Отметим, что несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно быстрее сделать Украину кандидатом на вступление в ЕС. Это D66, PvdA и GroenLinks, то есть коалиционная партия и две оппозиционные, с которыми правительство часто пытается сотрудничать при голосованиях. Партия VVD, возглавляемая Рютте, до сих пор не хочет предоставлять Украине статус кандидата в ЕС.

Напомним, 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например Украину. Президент Франции предложил "создать то, что назвал бы европейским политическим сообществом".

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что государство не согласится ни на какие-то альтернативы вступлению в ЕС и государству не нужен такой "компромисс Европы с РФ".

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